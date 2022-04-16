Зеленський поспілкувався з Джонсоном по телефону: що обговорили політики [ Редагувати ]
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Президент України Володимир Зеленський провів чергові перемовини з прем’єр-міністром Великої Британії Борісом Джонсоном. Про це Зеленський повідомив у Twitter.
"Продовжив діалог з прем'єр-міністром Борисом Джонсоном. Обговорили домовленості, досягнуті під час його нещодавнього візиту, насамперед щодо оборонної та макрофінансової підтримки. Поінформував про ситуацію на фронті, зокрема в Маріуполі. Працюємо над гарантіями безпеки для України", - написав Зеленський.
Продовжив діалог з Прем'єр-міністром 🇬🇧 @BorisJohnson. Обговорили домовленості, досягнуті під час його нещодавнього візиту, насамперед щодо оборонної та макрофінансової підтримки. Поінформував про ситуацію на фронті, зокрема в Маріуполі. Працюємо над гарантіями безпеки для 🇺🇦.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 16, 2022
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