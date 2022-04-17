У Вінниці порушники комендантської години напали на військового [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
У Вінниці хулігани напали на військовослужбовця. Повідомляється, що йому довелося відстрілюватися з травматичного пістолета.
Про це повідомляє поліція Вінницької обалсті.
За даними поліції, ввечері 16 квітня біля під'їзду однієї з багатоповерхівок молоді люди порушували громадський порядок і обмеження комендантської години. А після того, як 31-річний військовослужбовець зробив їм зауваження, вони напали на нього.
Також повідомляється, що потерпілий застосував відносно нападників зареєстровану травматичну зброю.
"В даний час 27 і 31-річні вінничани затримані. Один з них раніше притягувався до кримінальної відповідальності за незаконне заволодіння транспортним засобом. Дії правопорушників підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч.3 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство), за що передбачено до 5 років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.
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