Канада ввела санкції проти оточення володимира путіна [ Редагувати ]
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Уряд Канади розширив санкції проти росії, зокрема проти оточення володимира путіна. До списку санкцій потрапили ще 14 олігархів.
Про це повідомляє МЗС Канади.
Відзначається, що санкції ввели відносно близьких соратників російського режиму і членів їх сімей. У список потрапили:
- Олег Бойко;
- Михайло Фрідман;
- Михайло Гуцерієв;
- Ігор Макаров;
- Ельвіра Набіулліна;
- Сергій Ролдугін;
- Олександр Торшин;
- Олександр Хан;
- Катерина Тихинова;
- Марія Воронцова;
- Марія Лаврова;
- Катерина Винокурова.
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