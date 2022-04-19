Радник голови офісу президента Михайло Подоляк закликав світових лідерів допомогти організувати "зелений коридор" із заблокованої російськими окупантами "Азовсталі" в Маріуполі. Про це повідомляється в Twitter Подоляка.

В іншому випадку, зазначив він, кров дітей і мирних жителів буде на їхніх руках.

Росія продовжує скидати на "Азовсталь" надпотужні антибункерні бомби. Світ продовжує дивитися на вбивство дітей у прямому ефірі і мовчати.

Подоляк закликав релігійних і світових лідерів зупинити вбивство дітей і мирних жителів. За його словами, вони можуть домовитися про "зелений коридор".

"Інакше кров буде і на руках", - резюмував радник глави ОП, приклавши до посту фотографії заблокованих в підвалах "Азовсталі" дітей.