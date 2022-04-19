"Кров буде на їх руках": Подоляк про наслідки відмови світових лідерів від лопомоги з евакуацією з "Азовсталі" [ Редагувати ]
Радник голови офісу президента Михайло Подоляк закликав світових лідерів допомогти організувати "зелений коридор" із заблокованої російськими окупантами "Азовсталі" в Маріуполі. Про це повідомляється в Twitter Подоляка.
В іншому випадку, зазначив він, кров дітей і мирних жителів буде на їхніх руках.
Росія продовжує скидати на "Азовсталь" надпотужні антибункерні бомби. Світ продовжує дивитися на вбивство дітей у прямому ефірі і мовчати.
Подоляк закликав релігійних і світових лідерів зупинити вбивство дітей і мирних жителів. За його словами, вони можуть домовитися про "зелений коридор".
"Інакше кров буде і на руках", - резюмував радник глави ОП, приклавши до посту фотографії заблокованих в підвалах "Азовсталі" дітей.
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