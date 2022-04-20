Великдень війни. У минулу неділю християни західного обряду відзначали одне з найбільших церковних свят, і у молитвах вірян по всьому світу лунала згадка про Україну. Цього тижня - Пасху святкуватимуть православні та греко-католики... І звісно, в усіх українських церквах лунатимуть згадки про мир.

А як виглядає "церковна дипломатія" парафіян та духовних лідерів інших світових релігій - розкажемо далі.

50 тисяч вірян зібралися на площі Святого Петра у Ватикані на першу від початку пандемії великодню месу просто неба. Папа Римський Франциск виступив із посланням "Урбі ет Орбі", що в перекладі з латині означає "до міста та світу". Понтифік традиційно говорив про найголовніші виклики сьогодення. Провідною темою стала війна в Україні.

Папа Римський Франциск:

Мир Україні - знівеченій, враженій жорстокістю, насильством безглуздої війни, в яку її втягнули. У цю страшну ніч страждань і смерті нехай незабаром виникне нова зоря надії. Нехай знайдуть рішення за мир. Нехай закінчиться гра м'язами, поки люди страждають. Будь ласка, будь ласка, давайте не звикати до війни.

Ватикан і папа Франциск особисто підтримують український народ. З початку вторгнення Росії в Україну вони неодноразово закликали до припинення воєнних дій.

Понтифік спілкувався з українськими біженцями й навіть особисто, порушуючи протокол, відвідав посольство Росії у Ватикані. А на початку квітня заявив, що розглядає можливість приїзду до Києва.

Папа Римський Франциск:

Дозвольте супротивникам потиснути один одному руки, щоб вони відчули взаємне прощення, щоб роззброїти руку, яку брат підняв проти брата, щоб згода виникла звідти, де зараз є ненависть.

Тези про братські народи у Ватикані лунають систематично. Навіть під час Хресної дороги у Страсну п'ятницю, Святий Престол долучив українку та росіянку спільно тримати хрест. Через це лунають звинувачення на адресу католицької церкви, мовляв, Ватикан так і не спромігся розділити теми України та рф.

Анатолій Бабинський, історик та релігієзнавець Інституту історії церкви УКУ:

Те, що російські та українські файлики залишались в одній теці після 1989 року - це вина Ватикану… Це не просто хибна політика - вона базована на ілюзіях. На ілюзії, що партнер бодай на якийсь відсоток щирий у своїх намірах. І коли кардинал Паролін говорить, що, на його думку, тундра та Україна можуть домовитися на взаємовигідних умовах - це лише чергове свідчення про існування таких ілюзій.

Православна церква зайняла чітку позицію щодо України одразу після вторгнення Росії. Вселенський Патріарх Варфоломій висловив підтримку українському народу.

Висловлюємо співчуття нашому братові, Предстоятелю Церкви України, Блаженнішому Митрополиту Київському Епіфанію, і нашу непохитну підтримку всьому стражденному українському народу, який має глибоку віру в Бога і вирішив жити вільно та самим визначати своє життя, як того заслуговує кожна нація.

Складніше з автокефальними церквами. А саме - російською та її патріархом Кирилом. Він чітко дотримується методичок офіційної пропаганди рф. Зокрема називає війну "спецоперацією".

А розпочалася вона, за його словами, чи то через "геополітичну ситуацію", чи то через те, що Донбас відмовився проводити на своїй території гей-паради.

Кирило:

А вот эти гейпарады и призваны не просто доказать, а продемонстрировать, что это одна из вариаций человеческого поведения. Вот почему для того, чтобы войти в клуб тех стран необходимо обязательно провести гейпарад.

Роками церква підтримувала мілітаризацію Росії.

Служба в вооруженных силах это настоящий подвиг. Потому что он требует готовности от каждого кто принял присягу защищать родину не жалея жизни своей. И поэтому сегодня особая молитва о наших вооруженных силах. О наших воинах.

А коли настав час засудити геноцид російської армії в Україні - Кирило правив службу і дарував ікону Росгвардії.

Ваше святейшество, благодарю вас за дар, хочу пожелать многие лета во славу трудов ваших.

Цю поведінку РПЦ розкритикувала навіть Українська православна церква Московського патріархату. На відміну від Кирила митрополит Київський Онуфрій з першого дня агресію рф називає агресією, а війну війною.

Митрополит Онуфрій, Предстоятель Української православної церкви Московського патріархату:

И самый великий позор для нас, что мы воюем один против другого. Война между такими народами - она называется каиновым убийством.

Як і православна церква, мусульманське духовенство спіткав розкол на тлі війни в Україну. Підтримав агресію рф Муфтій Чечні Салах Межієв. Назвав вторгнення в Україну "війною за пророка та іслам". А голова координаційного центру мусульман Кавказу заявив, цитую, що "невинних людей треба рятувати від бандитів". Підтримали так звану спецоперацію і російські муфтії із різних регіонів.

А от ісламське духовенство арабських країн - відмовчалося. Ні слова навіть від лідерів Близького Сходу. Винятком став хіба лише президент Туреччини.

Реджеп Таїп Ердоган, президент Туреччини:

Ми віримо, що у чесному мирі немає програвших. Затягування конфлікту не вигідне нікому.

Але окремі мусульмани виражають свою підтримку українцям. Зокрема ті, що живуть в Європі - долучаються до збору та відправки гуманітарної допомоги.

Відкрити свої двері для біженців з України - закликав Ізраїль головний рабин - Давид Лау. А духовні лідери країни в середині березня закликали до масової молитви за українців біля Стіни Плачу в Єрусалимі.

Цілі громади тікають, щоб врятувати своє життя; тисячі євреїв залишили свої домівки назустріч невідомості. Спустошення війни не розрізняють чоловіка, чи жінку, молодь, чи стареньких. Смуток і біль євреїв України торкнулися сердець усіх євреїв усього світу.

Духовний лідер тибетського буддизму Далай-лама ще на початку війни заявив, що глибоко засмучений війною в Україні й висловив надію на діалог.

Натомість індійські духовні лідери з заявами не квапляться. У війні з Україною країна встала на бік Росії. І своїм мовчанням, і такими діями як підтримка рф в ООН, чи нарощування бізнесу у час, коли більшість країн світу запроваджують проти Москви санкції.

Попри це окремі організації допомагають біженцям, а минулого тижня до України прибули 12 світових лідерів християнської, юдейської, мусульманської, буддистської та інших конфесій для демонстрації єдності та солідарності релігійних громад з українським народом.