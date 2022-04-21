На Миколаївщині окуповано майже 20 селищ - Віталій Кім [ Редагувати ]
У Миколаївській області окуповано майже два десятки селищ. Про це в ефірі національного телемарафону заявив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
На південь від Снігурівки є окуповані села Миколаївської області. Важко сказати скільки, але приблизно 20. У деяких селах, навіть якщо немає російських військових, але вони окуповані - постачання йде з території Херсонської області. Частина гуманітарного вантажу йде через коридори, про які ми домовляємось із ними.
Нагадаємо, що Росія захопила 80% Луганської області.
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