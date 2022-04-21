У Миколаївській області окуповано майже два десятки селищ. Про це в ефірі національного телемарафону заявив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

На південь від Снігурівки є окуповані села Миколаївської області. Важко сказати скільки, але приблизно 20. У деяких селах, навіть якщо немає російських військових, але вони окуповані - постачання йде з території Херсонської області. Частина гуманітарного вантажу йде через коридори, про які ми домовляємось із ними.