Окупанти під Миколаєвом під виглядом цивільних атакували позиції ЗСУ [ Редагувати ]
У Миколаївській області окупанти переодяглися в цивільне і видаючи себе за заблукалих евакуйованих місцевих жителів спробували напасти на українських військових. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".
Переодягнені окупанти на 3 цивільних автомобілях намагалися видати себе за групу евакуйованих заблукалих місцевих жителів. Під'їхавши під таким прикриттям до наших позицій, окупанти спробували атакувати, але отримали гідну відсіч. Втративши 5 своїх, окупанти швидко зникли з поля бою.
Крім того, у командуванні також зазначили, що через погіршення погодних умов - штормовий вітер та дощі - противник не може застосовувати безпілотники для розвідки та коригування вогнем.
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