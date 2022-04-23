У Маріуполі загинули дві маленьких акторки [ Редагувати ]
У Маріуполі загинули дві маленькі акторки міського театру – Єлизавета та Соня.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.
"Війна забирає кращих. В Маріуполі загинули дві дівчинки, дві чарівні маленьких акторки Єлизавета та Соня. Які обидві грали Люссі у виставі маріупольського театру Концепція Люссі у "Лев, Чаклунка, Платтяна шафа" по книзі "Хроніки Нарнії", - написав Андрющенко.
Він нагадав, що "Хроніки Нарнії" народились у Лондонському метро під час бомбардувань нацистами Британії.
Андрющенко висловив співчуття родичам та близьким талановитих дівчаток і додав, що це окупантам не пробачать.
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