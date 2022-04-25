Російські окупанти в суботу, 23 квітня, ракетами обстріляли житловий будинок в Одесі.

Через це загинуло 8 людей, серед яких 3-місячне немовля, його мати та бабуся. Батько дитини на момент трагедії був у магазині.

Про це пише ВВС.

Юрій Глодан, який втратив дитину та дружину, розповів, що того дня він вийшов до магазину. На вулиці дізнався про обстріл його будинку. Чоловік стояв перед охопленим полум'ям приміщенням та просив поліцію пустити його всередину. Коли він прийшов додому, то знайшов там тіло дружини, її матері та 3-місячної Кіри.

Юрій розповів, що він із дружиною Валерією разом прожив 9 років.

"Вона була чудовою мамою, подругою, з усіма найкращими якостями. Таку, як Валерія, мені неможливо буде знайти. Вона була ідеальною. Таку людину можна зустріти лише раз у житті, і це подарунок від Бога", - каже Юрій.

За місяць до початку нападу РФ на Україну в пари народилась донька Кіра. Подружжя цьому дуже раділо та було щасливим.

"Ми були дуже щасливі, коли вона народилася. Я був у пологовому будинку, коли вона народила. Мені дуже важко зараз усвідомлювати, що моєї доньки і дружини вже немає. Весь мій світ вчора знищила російська ракета. Те, що відбувається - це горе для моєї родини, для нашого міста, для України, це горе для всієї цивілізації. Я сподіваюся, що наша історія допоможе зупинити цю війну", - сказав Юрій.