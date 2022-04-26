У невизнаному Придністров'ї підірвали дві вежі зв'язку (фото) [ Редагувати ]
На території невизнаного Придністров'я, у селищі Маяк Григоріопольського району пролунали два вибухи. Попередньо, повідомляється про дві підірвані вежі зв'язку.
Про це повідомляє NewsMaker.
"Сьогодні вночі у селищі Маяк Григоріопольського району сталися вибухи. Інформація офіційно підтверджена. Повідомляється про дві підірвані вежі зв'язку. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.
Згодом так зване "МВС" невизнаного Придністров'я підтвердило інформацію, що внаслідок двох вибухів у селищі Маяк з ладу було виведено дві потужні антени радіоцентру. Вони нібито ретранслювали російське радіо.
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