Фото: у невизнаному "Придністров'ї" підірвали дві вежі зв'язку

На території невизнаного Придністров'я, у селищі Маяк Григоріопольського району пролунали два вибухи. Попередньо, повідомляється про дві підірвані вежі зв'язку.

Про це повідомляє NewsMaker.

"Сьогодні вночі у селищі Маяк Григоріопольського району сталися вибухи. Інформація офіційно підтверджена. Повідомляється про дві підірвані вежі зв'язку. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Згодом так зване "МВС" невизнаного Придністров'я підтвердило інформацію, що внаслідок двох вибухів у селищі Маяк з ладу було виведено дві потужні антени радіоцентру. Вони нібито ретранслювали російське радіо.