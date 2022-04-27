Графік евакуаційних рейсів на 27 квітня [ Редагувати ]
На середу, 27 квітня, "Укрзалізниця" оприлюднила графік евакуаційних поїздів. Компанія призначила на сьогодні додатково 6 рейсів.
Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".
Евакуаційні поїзди на 27 квітня
- 11:30 - 219/220 Запоріжжя-1 - Львів
- 14:30 - 220/219 Львів - Запоріжжя-1
- 16:30 - 234/233 Покровськ - Чоп
- 23:30 - 234/233 Чоп - Дніпро
- 06:00 - 209/210 Івано-Франківськ - Харків-Пас.
- 11:30 - 209/210 Харків-Пас. - Івано-Франківськ
В "Укрзалізниці" попереджають, що час відправлення і прибуття поїздів можуть змінюватися, тому необхідно стежити за актуальною інформацією на сайті компанії.
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