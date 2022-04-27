Евакуація з Луганської області: як виїхати 27 квітня [ Редагувати ]
У середу, 27 квітня в Луганській області продовжать евакуювати людей. Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.
Місця зборів заплановані у п'яти містах.
27 квітня евакуаційні автобуси спробують, як і днем раніше, евакуювати людей звідусіль, де можливо.
За його словами, планується евакуація людей з міст:
- Сєвєродонецьк,
- Лисичанськ,
- Рубіжне,
- Попасна,
- Гірське,
- села і селища цих громад, куди ще існує проїзд.
Евакуюйтеся швидше: не бійтеся змінити життя. Зараз будь-яка спроба змін - на краще. Практично кожному із жителів області вже нічого втрачати. А в інших регіонах України, куди вас відвезуть безкоштовно, знайдуть дах над голову. Та головне - там безпечно. Функціонує інфраструктура, відкриті магазини, триває навчання в школах, є потреба у нових працівниках. Слід лише прийняти рішення - жити не під кулями та градами. Евакуюємо кожного, хто забажав. Якщо не можете самостійно дістатися місць зборів - повідомте про своє місце знаходження. Вам допоможуть. Автобуси вже вирушили.
по темі
У четвер, 21 квітня, продовжиться евакуація жителів Донецької та Луганської областей
"Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційних поїздів на четвер, 21 квітня
На неділю, 17 квітня, "Укрзалізниця" опублікувала графік додаткових евакуаційних поїздів
На п'ятницю, 15 квітня, "Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційних поїздів на сьогодні
За 14 квітня гуманітарними коридорами вдалося евакуювати 2557 осіб