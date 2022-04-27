У середу, 27 квітня в Луганській області продовжать евакуювати людей. Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.

Місця зборів заплановані у п'яти містах.

Евакуюйтеся швидше: не бійтеся змінити життя. Зараз будь-яка спроба змін - на краще. Практично кожному із жителів області вже нічого втрачати. А в інших регіонах України, куди вас відвезуть безкоштовно, знайдуть дах над голову. Та головне - там безпечно. Функціонує інфраструктура, відкриті магазини, триває навчання в школах, є потреба у нових працівниках. Слід лише прийняти рішення - жити не під кулями та градами. Евакуюємо кожного, хто забажав. Якщо не можете самостійно дістатися місць зборів - повідомте про своє місце знаходження. Вам допоможуть. Автобуси вже вирушили.