У середу, 27 квітня, поновилися поставки російського газу до Польщі. Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що поставки газу в Польщу по газопроводу "Ямал-Європа" виросли після того, як напередодні впали до нуля.

Згідно з даними мережі газотранспортних операторів Європейського союзу, фізичні поставки газу з Білорусі до Польщі склали 3 449 688 кВтг*год станом на 06:22 за центральноєвропейським часом.