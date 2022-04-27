Росія відновила постачання газу до Польщі [ Редагувати ]
У середу, 27 квітня, поновилися поставки російського газу до Польщі. Про це повідомляє Reuters.
Повідомляється, що поставки газу в Польщу по газопроводу "Ямал-Європа" виросли після того, як напередодні впали до нуля.
Згідно з даними мережі газотранспортних операторів Європейського союзу, фізичні поставки газу з Білорусі до Польщі склали 3 449 688 кВтг*год станом на 06:22 за центральноєвропейським часом.
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