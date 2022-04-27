Бомбардування драмтеатру у Маріуполі: з'явилося ще одне жахливе відео [ Редагувати ]
У мережі з'явилося ще одне відео перших хвилин після бомбардування драмтеатру у Маріуполі.
На ньому маріупольці приходять на місце трагедії та знову потрапляють під авіаналіт.
"русский мир", хлопці... Бажаю кожному російському місту таке пережити.
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