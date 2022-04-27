Нічні вибухи в Полтаві: названі причини [ Редагувати ]
У Полтаві повідомили подробиці нічних вибухів, які вночі чули місцеві жителі. Про це повідомляє голова Полтавської ОДА Дмитро Лунін в Telegram.
На місці інциденту правоохоронці знайшли предмет, схожий на спусковий пристрій гранатомету "РПГ-22", ситуація контролюється.
Учора, близько 22:45, наші правоохоронці отримали від жителів провулку Ломаного у Полтаві повідомлення про звук, що схожий на вибух. На місце інциденту прибула поліція та інші правоохоронні органи. Знайдено предмет, схожий на спусковий пристрій гранатомету "РПГ-22". Його вилучили. Дані про інцидент внесені до ЄРДР, проводяться слідчі дії. Ситуація під контролем.
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