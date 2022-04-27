Росія готує ракетний удар по Придністров'ю - Генштаб [ Редагувати ]
Росія готує чергову провокацію проти України. Цього разу кремль планує завдати ракетного удару по території невизнаного Придністров'я та звинуватити у ньому Україну.
Про це повідомляє Оперативне командування "Південь"/Operational Command "South".
"Ворожі сили готують провокації з ракетними ударами по Придністров'ю, щоб звинуватити Україну в нападі на невизнану республіку", - йдеться у повідомленні.
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"Пам'ятайте, жодна лайка або перегляд не вартий людського життя і не повинна бути поштовхом до руйнування країни. Не поширюйте фото та відео з місць попадання та відновлюваних робіт. Тільки разом переможемо, тому що наша сила в єдності", - наголосили в Генштабі.
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