Гутерріш прибув до України після зустрічі з путіним [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Генеральний секретар Організації Об'єднаний Націй Антоніу Гутерріш оголосив про приїзд до України та назвав головне завдання свого візиту.
Про це повідомляється в офіційному Twitter генсека.
Гутерріш після відвідин Москви приїхав на перемовини з українською владою. Генеральний секретар ООН сподівається досягнути прогресу в питанні миру.
"Ми продовжимо нашу роботу з розширення гуманітарної допомоги та гарантування евакуації мирних мешканців із зон конфлікту. Чим швидше закінчиться ця війна, тим краще – для України, Росії та світу", – зазначив Гутерріш.
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