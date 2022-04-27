Генеральний секретар Організації Об'єднаний Націй Антоніу Гутерріш оголосив про приїзд до України та назвав головне завдання свого візиту.

Про це повідомляється в офіційному Twitter генсека.

Гутерріш після відвідин Москви приїхав на перемовини з українською владою. Генеральний секретар ООН сподівається досягнути прогресу в питанні миру.

"Ми продовжимо нашу роботу з розширення гуманітарної допомоги та гарантування евакуації мирних мешканців із зон конфлікту. Чим швидше закінчиться ця війна, тим краще – для України, Росії та світу", – зазначив Гутерріш.