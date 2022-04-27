Резніков попередив про важкі тижні протистояння з рф [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Міністр оборони Олексій Резніков закликав до стійкості та єдності в найближчі тижні війни проти росії, яка накопичила сили для масштабного наступу на сході України.
Про це повідомляє міністр у Facebook.
Резніков після успішного саміту на авіабазі "Рамштайн" закликав до стриманих очікувань. У найближчі кілька тижнів ситуація залишатиметься складною.
"Практична реалізація домовленостей, навчання і логістика потребують певного часу. А росія накопичила сили для масштабного наступу на сході України вже зараз", – відзначив міністр.
За його словами, об'єми військово-технічної допомоги Україні лише зростатимуть. Проте, в найближчі дні українцям знадобляться повна стійкість і надзвичайна єдність.
"Ворог вже усвідомлює свою стратегічну поразку, але все одно намагатиметься завдати нам якнайбільшого болю. На жаль, до перемоги ми ще втрачатимемо наших воїнів", – заявив Резніков.
Міністр припустив, що на шляху до перемоги Україну ще зазнаватиме руйнувань і болісних жертв. Але українці зобов'язані витримати ці випробування. "І ми витримаємо!" – резюмував очільник Міноборони.
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