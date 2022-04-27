Окупанти готують "референдум" в Херсонській області - Генштаб [ Редагувати ]
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російська федерація планує провести "референдум" на тимчасово захопленій території Херсонської області. Окупанти вже почали друкувати бюлетені.
Про це пише у Facebook Генеральний штаб ЗСУ.
Водночас окупанти перешкоджають виїзду українців, які планують покинути межі тимчасово окупованих територій Херсонської області.
"На тимчасово захопленій території Херсонської області окупантами проводиться підготовка до проведення так званого "референдуму", друкуються бюлетені, уточнюються особисті дані місцевих громадян України. При цьому, російські загарбники продовжують перешкоджати виїзду за межі захопленої території мирним жителям", - пише пресслужба Генштабу.
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