Готується важливе рішення Євросоюзу, яке спрямоване на допомогу економіці України під час війни з росією.

Європейська комісія погодилася прибрати на рік усі мита та квоти на український експорт, а також призупинити дію антидемпінгових тарифів.

"Обговорив сьогодні деталі цієї пропозиції із президентом Урсулою фон дер Ляєн. Вдячний їй особисто та всім нашим європейським друзям за цей крок. Саме зараз це дозволить зберегти максимально економічну активність в Україні, наше національне виробництво", - розказав президент України Володимир Зеленський.