Європа готує нову допомогу для України - Зеленський [ Редагувати ]
Готується важливе рішення Євросоюзу, яке спрямоване на допомогу економіці України під час війни з росією.
Європейська комісія погодилася прибрати на рік усі мита та квоти на український експорт, а також призупинити дію антидемпінгових тарифів.
"Обговорив сьогодні деталі цієї пропозиції із президентом Урсулою фон дер Ляєн. Вдячний їй особисто та всім нашим європейським друзям за цей крок. Саме зараз це дозволить зберегти максимально економічну активність в Україні, наше національне виробництво", - розказав президент України Володимир Зеленський.
по темі
Оживити відчуття війни в сесійній залі у Страсбурзі допомогли українські депутати. Їхні емоційні виступи європейські колеги вітали оплесками.
У шостий пакет санкцій проти росії можуть включити обмеження на імпорт російської нафти
США та ЄС обговорюють варіанти обмеження доходів рф від постачання нафти до Європи. Як потенційний захід розглядається повна відмова від російської нафти
Відповідна ініціатива дозволить перевести дискусію щодо енергетичного ембарго із обіцянок до ухвалення формального рішення
Перед будівлею Європарламенту вже понад місяць майорить український прапор. Тут постійно обговорюють як зупинити війну. І якщо українські політики останнім часом доєднувалися до розмови віддалено, то тепер приїздять і особисто розповідають, хто, як і чим може допомогти.
Євросоюз загалом виділив 1,5 млрд євро в якості військової допомоги Україні. Про це заявив президент Європейської Європейської ради Шарль Мішель на спільній із президентом України Володимиром Зеленським пресконференції у Києві