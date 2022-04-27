Коли Україна піде у наступ та будуть запеклі бої: Арестович дав прогноз [ Редагувати ]
Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович росповів, що невдовзі Україна отримає потужну зброю від Заходу, а згодом почне активні наступальні дії для звільнення території України.
"До кінця травня - початку червня західна зброя надійде у товарній кількості, здатній змінити співвідношення сил та засобів на конкретній ділянці фронту, а може бути на двох чи трьох. Я думаю, що до середини червня ми отримаємо боєздатні частини, озброєні цією західною зброєю, готові переходити у наступ", - сказав Арестович.
Також радник керівника ОП України розповів як події розвиватимуться далі.
"Друга половина червня, а скоріш за все липень - це запеклі бої. Але вже українська армія піде у наступ. Російська армія це розуміє, вони погонять строковиків, яких почали призивати з квітня. І цих хлопців, які пройшли двомісячні або одномісячні навчання, на старій ржавій техніці, яку якось вдасться відновити, радісно кинуть під м'ясорубку західної зброї та злих українських військових", - повідомив Олексій Арестович.
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