За даними ООН, після нападу Росії 5 мільйонів українців виїхали за кордон.

Стали біженцями вдруге. Українські євреї, які пережили Голокост, знову змушені рятуватися. Серед них - Дова Говергевіц. У свої 20 років вона тікала з Києва від німецьких нацистів. А тепер, у свої сто років - біжить від рашистів.

Про довгу мандрівку жінки до Ізраїлю у День пам'яті Голокосту - розкажуть далі наші кореспонденти.

-Боже мой, какой кошмар. Опять война, опять бомбежки, опять эвакуация, опять бросить свой дом и неизвестно останусь я жива или нет.

Жахіття війни Дова переживає не вперше. Друга світова заскочила жінку у Києві, коли їй було 20. У пошуках безпеки вона разом з матір'ю подолала сотні кілометрів. Врешті дісталися Узбекистану. І там переховувалися до кінця війни.

Дова Говергевіц, біженка з України, яка пережила Голокост:

Но, тогда мы знали, что у нас есть враг - Гитлер. Гитлер, Германия напала на нашу страну. А теперь получается, что мы воюем со страной, которая всегда называлась "старший брат".

24 лютого, коли Росія напала на Україну, Дова була одна у будинку. Вона закрилася там на кілька днів. Під звуки вибухів вирішила, що хоче емігрувати до Ізраїлю, який вважає найбезпечнішим місцем для євреїв.

Дова Говергевіц, біженка з України, яка пережила Голокост:

История мира вообще показывает, что войну всегда затевали цари, князья, они затевали, а воевал потом и страдал народ. Вот я не знаю, мне кажется, что сейчас путина должны вразумить, чтобы он ушел в отставку.

За даними Ройтерс, від початку війни Ізраїль надав прихисток 300-ам євреям з України, які пережили Голокост.

Серед них також Валерій Бендерський. У семирічному віці - тікав від фашистів до Казахстану. 80 років потому довелося тікати від рашистів з Харкова.

Валерій Бендерський, біженець з України, який пережив Голокост:

Двойной беженец, два раза я бежал, то от путина… ой, от Гитлера бежал, теперь от путина бежал.

За даними ООН, після нападу Росії 5 мільйонів українців виїхали за кордон. Найскладніше миритися зі статусом біженця доводиться стареньким, які були впевнені, що на їхнє життя випаде лише одна велика війна.

Дова нині живе у пансіонаті в прибережній Нетанії. А Валерій - у місті Петах-Тіква. У вільний час, а його має вдосталь - вивчає іврит та грає на гітарі.

-Мы беженцы, печальная картина, оставив все, и с ужасом в душе, от путина бежали с Украины, как я бежал от Гитлера уже.

Та не всім, хто пережив Голокост, вдалося пережити російське вторгнення. Минулого місяця 96-річний Борис Романченко, який пройшов через 4-ри окремі нацистські концтабори під час Другої світової війни, загинув під час обстрілу в Харкові.

А цього місяця з життя пішла 91-річна Ванда Об'єдкова. Коли їй було 10 років, вона ховалася від німців в одному з підвалів Маріуполя.

81 рік потому - померла у тому ж місті, під землею, у холоді та голоді.

Пам'ять шести мільйонів жертв Голокосту сьогодні вшановують в Ізраїлі. Протягом двох хвилин по всій країні лунали сирени. Люди виходили з автівок та зупинялися просто на вулиці, аби віддати шану загиблим.

Сто євреїв з різних країн, які пережили жахіття нацизму, записали звернення до світу. Закликали пам'ятати найбільшу трагедію 20-го століття, та не дати їй повторитися знову.