У Зеленського пояснили, чому переговори з росією сповільнилися [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Переговорний процес між Україною та росією сповільнився через вичерпні матеріали про звірства російських військових під Києвом. Також цьому посприяло бажання російської сторони проводити активні бойові дії на сході нашої країни.
Про це повідомляє радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
"Певною мірою можна говорити, що переговорний процес іде більш повільно. Тому що після Стамбульського комюніке ми отримали абсолютно вичерпні матеріали про прямі воєнні злочини Російської Федерації у Київській області: у цілій низці наших міст і селищ. Це - перше, що суттєво повпливало на емоційний фон", - розповів Подоляк.
При цьому радник голови Офісу президента назвав і другу причину сповільнення переговорів.
"Друга складова - у Російської Федерації (хто б що не говорив) ще достатньо ресурсів, щоб проводити активні бойові дії на сході країни. І вони хочуть отримати певні тактичні перемоги для того, щоб показати, що воювати вони вміють, щоб їх продовжували боятись", - пояснив Подоляк.
Також він вважає малоймовірною зустріч делегацій у найближчій перспективі.
"Поки що я не бачу підстав для очної зустрічі", - резюмував Подоляк.
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