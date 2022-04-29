Словацький ЗРК С-300 уже захищає небо на півдні України [ Редагувати ]
Зенітні ракетні війська повітряного командування "Південь" отримали словацький ЗРК С-300, і він уже виконує бойові завдання у південному регіоні. Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.
Зенітні ракетні війська повітряного командування "Південь" отримали зенітний ракетний комплекс С-300 від країн-партнерів, який значно підсилив протиповітряну оборону в південному регіоні.
ЗРК С-300 ефективно виконує свою роботу проти значної частини об'єктів російських окупантів та може збивати літаки, крилаті та балістичні ракети на дистанції від 5 до 150 км. При цьому, не важливо, на якій висоті летить ціль - 10 метрів або 27 км.
Зазначений комплекс вже виконує бойові завдання.
Нагадаємо, що 8 квітня прем’єр-міністр Словаччини Едуард Гегер повідомив про надання Україні системи протиповітряної оборони С-300, яка була на озброєнні його країни.
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