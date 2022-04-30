У Черкасах для проживання переселенців почали облаштовувати дитячі садочки, які не працюють. Фінансування для закупівлі всього необхідного шукають громадські організації, а от навести лад у будівлі запрошують усіх небайдужих. Як люди гуртуються - подивіться.

Цей садочок багато років не працював, а зараз тут толока. Прибирають на вулиці… І чепурять будівлю всередині.

Наталія відгукнулась на заклик у соцмережі, бо хоче зробити внесок у добру справу.

Наталія Радченко, волонтерка:

Сьогодні в мене вихідний, вирішила допомогти, ми ж всі українці повинні підтримувати один одного. Є таки, що геть без нічого залишились, хочеться людям хоч трохи допомогти, щоб вони відчували себе як вдома.

"Черкаський інститут міста" із дружніми організаціями переобладнують один із корпусів старого дитсадка під житло для переселенців. Придбали ліжка, матраци та все необхідне на перший час. Та бракувало рук все поприбирати, тому і звернулися до жителів Черкас.

Іван Подолян, волонтер:

Відгукнулось стіки людей, що ми планували всередині тільки позносити меблі, поочищати приміщення, щоб там можна було робити чистоту і розставляти меблі, а так сталось що ми ще й половину площі навколо будинку встигли прибрати.

Невдовзі сюди заселиться дитячий будинок сімейного типу із Запорізької області. У родині Олени 15 дітей. Спершу вони мешкали у друзів.

Олена Іванченко, переселенка:

Мы едем к друзьям, мы побудем, сделаем каникулы, не будем учиться - это прежде всего все рады были, а когда мы засели, неделя вторая. Мы не уезжаем, а уже ж хочется домой, и уже стали понимать что мы тут надолго...

Згуртованість та доброта черкащан вразила родину. Вимовити слова подяки без сліз не вдається.

Нам будет тут очень комфортно и уютно, мы все свое с дома…

Загалом у корпусі зможе проживати до сорока осіб. А волонтери шукатимуть можливість облаштувати й інші приміщення.