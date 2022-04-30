У росії закінчуються запаси високоточної зброї, зокрема крилатих ракет. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на джерела у західних держструктурах.

Ми бачимо, що їм доводиться переміщати ракети "Калібр" з інших стратегічних напрямків, де вони можуть зберігатись. Це свідчить про те, що їхні запаси високоточної зброї скорочуються.

Труднощі росії з поповненням запасів ракет можуть бути викликані як "якістю їхньої промислової бази", так і західними санкціями, які "обмежують їхню здатність нарощувати потенціал у той час, коли необхідно мати ефект на полі бою".

Нагадаємо, що недавно Міністерство оборони України виступало з оцінкою, що, незважаючи на брак зарубіжних комплектуючих, росія досі має запаси крилатих ракет, які можуть вражати об'єкти на території країни.

Як повідомляли "Подробиці", за даними українського Міноборони, росія зосередила у Чорному морі 58 крилатих ракет.