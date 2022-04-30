Бойові гамаки для українських захисників створюють волонтери у Запоріжжі. Автори ідеї запевняють, підвісне ліжко зручне та просте у використанні й дозволяє організму швидше відновитися. Частину гамаків активісти вже передали військовим і тепер чекають на відгуки. Кажуть, пропозиції щодо вдосконалення проекту теж приймаються. Який вигляд має бойовий гамак - бачила Інна Гогой.

Майже ідеальна висота, ідеальна відстань, так як має бути.

Буквально кілька хвилин роботи й гамак вже надійно закріплений та цілком готовий до відпочинку. Про усі тонкощі використання такого навісного ліжка нам розповідає автор ідеї Олександр. Сам себе чоловік називає експертом з гамакінгу. Каже, ними захоплюється давно, а місяць тому разом із волонтерами почав створювати їх для військових.

Олександр Здоренко, розробник гамаку:

До того я був лише користувачем гамаків і дещо для себе, для друзів спорядження виготовляв, але так щоб виробляти гамаки - це було спонтанне рішення. Якраз в процесі, місяць тому приблизно, коли ми волонтерському центру запропонували цю ідею.

Сам гамак зроблено із міцної тканини та утеплювача. Зверху - москітна сітка, аби комахи не дошкуляли. Також у комплекті - елементи, аби правильно закріпити його та інструкція. Олександр розповідає, з власного досвіду знає, у гамаку можна добре і швидко відпочити не гірше ніж у ліжку.

Багато людей роблять помилку, бо вважають, що в гамаку треба лягати прямо і це дуже велика помилка через це може боліти спина. Якщо ви лягаєте по діагоналі, як я зараз покажу, то все у вас буде майже рівно.

Над створенням бойових гамаків працює ціла команда - з десяток волонтерів, кожен з яких відповідає за свою частину роботи.

Ілона шиє вже свій 17 гамак. Каже, до початку повномасштабної війни шиття було для неї хобі. Зараз вирішила, чим може допомагатиме своїй країні.

Ілона Мельник, жителька Запоріжжя:

Треба щось робити і зараз я корисніше для своєї країни через своє хобі, через те, що можу робити, тобто чим можу, тим і допомагаю. Спочатку я шила балаклави, бафи, білизну.

У волонтерському центрі кажуть, кілька десятків гамаків вже передали нашим захисникам. Тепер чекають на перші відгуки.

Василь Бушаров, волонтер:

Здесь два слоя: внутренний слой, который мы сделали - усиленный, чтобы он не имел возможности разрываться острыми предметами. И внешняя система утеплителя - синтапон и влагостойкая ткань, которая защищает от влаги из вне и согревает бойца.

Втім не гамаками єдиними займаються у волонтерському центрі. Тут виготовляють бронежилети, протитанкові їжаки та навіть буржуйки. А ще розподіляють гуманітарну та медичну допомогу. І як кажуть самі волонтери - це лише частина роботи. Зазначають, працюватимуть без втоми та вихідних, аж до самої перемоги.