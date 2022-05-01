Після удару по Зміїному росія активізувала свій флот у Чорному морі [ Редагувати ]
В морі зафіксовано активізацію сил ворожого флоту. Триває загроза ракетного удару по території України.
Про це повідомляє ОК "Південь".
"Тим часом в морі зафіксовано активізацію сил ворожого флоту. Після нанесення нами чергового удару по Зміїному, десантними швидкісними катерами типу "Раптор" противник намагався здійснити евакуацію та поповнення особовим складом своїх підрозділів, що лишаються на острові", - йдеться в повідомленні.
В командуванні додають, решта кораблів та підводний човен продовжують тримати загрозу ракетного удару по території України на високому рівні.
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