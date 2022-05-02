Посол Південної Кореї в Україні Кім Хенг ті та інші співробітники посольства повернулися до Києва. Відсьогодні вони відновлюють роботу дипломатичної місії.

Про це повідомляє Yonhap.

Також розглядається питання про поетапне повернення співробітників, що залишилися, відповідно до майбутньої ситуації в Україні в галузі безпеки.

Вони планують виконувати завдання з дипломатичних питань і захисту Південнокорейських громадян у тісній співпраці з українським урядом.

Зазначимо, що посольство Південної Кореї евакуювалося зі столиці і працювало в тимчасовому офісі в місті Чернівці з березня після вторгнення росії в Україну.