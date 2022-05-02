Жителі Запорізької області можуть евакуюватись з колоною із Маріуполя [ Редагувати ]
У понеділок, 2 травня, мешканці Запорізької області можуть евакуюватись приєднавшись до колони, що буде йти з Маріуполя.
Про це повідомляють в Запорізькій ОВА.
За підтримки ООН та Червоного Хреста сьогодні погоджено "зелений коридор" Маріуполь - Запоріжжя.
В адміністрації додають, що колони автобусів будуть прямувати через Токмак та Василівку.
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