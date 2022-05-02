У понеділок, 2 травня, мешканці Запорізької області можуть евакуюватись приєднавшись до колони, що буде йти з Маріуполя.

Про це повідомляють в Запорізькій ОВА.

За підтримки ООН та Червоного Хреста сьогодні погоджено "зелений коридор" Маріуполь - Запоріжжя.

В адміністрації додають, що колони автобусів будуть прямувати через Токмак та Василівку.