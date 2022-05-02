Генштаб оприлюднив втрати Росії [ Редагувати ]
Фото: Генштаб ЗСУ
Окупанти за минулу добу втратили близько 300 військовослужбовців убитими. Про це повідомляється у Facebook Генштабу ЗСУ.
З початку вторгнення загинули близько 23 800 військових.
Загальні бойові втрати противника:
- Особовий склад - близько 23800 (+300) осіб
- Танки - 1048 (+22)
- Бойові броньовані машини - 2519 (+48)
- Артилерійські системи - 459 (+8)
- РСЗВ - 152 (+1)
- Засоби ППО - 80 (+0)
- Літаки - 194 (+2)
- Вертольоти - 155
- Автомобльная техніка і автоцистерни-1824 (+28)
- Кораблі/катери - 8 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 271 (+26)
- Спеціальна техніка - 38 (+6)
- Крилаті ракети - 84 (+0)
"Найбільші втрати противника спостерігалися на Ізюмському напрямку. Дані уточнюються", - зазначили в Генштабі.
по темі
Prev Next
02 травня 2022 10:31 ЗСУ ліквідували групу сибірського спецназу на Донбасі
Українські військові в Донецькій області знищили групу російського спецназу з Сибіру
02 травня 2022 09:32 "Кидали своїх людей заради пральних машин": Зеленський про російських військових
Президент Володимир Зеленський назвав російських військових варварами
01 травня 2022 16:58 Вибухи в Миколаївській області: з'явилися нові деталі
Окупанти під час обстрілу Миколаївської області влучили у сільськогосподарський склад з добривами
01 травня 2022 16:28 На "Азовсталі" перебувають близько 2 тисяч людей - МВС
У Маріуполі, на заводі "Азовсталь" на даний час перебувають від 1,5 до 2 тис. цивільних
01 травня 2022 16:16 Під російським Бєлгородом прогриміли вибухи: що відбувається
У неділю, 1 травня, у районі російського міста Бєлгород знову чутно вибухи