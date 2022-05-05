В Україну повернеться посольство Канади [ Редагувати ]
Посольство Канади відновить роботу в Україні. Про це повідомила міністр закордонних справ Мелані Жолі, пише "Укрінформ".
За її словами, посол Канади Лариса Галадза зараз перебуває у Польщі, але незабаром повернеться до України.
Наша мета - відновити дипломатичну присутність в Україні. Можу підтвердити, що Лариса Галадза, яка була нашим послом в Україні та зараз перебуває на півдні Польщі, повернеться.
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