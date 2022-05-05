В четвер, 5 травня, жителі окупованого російськими військами Енергодара можуть виїхати з міста до Запоріжжя. Про це повідомляється в Telegram-каналі міського голови Енергодара Дмитра Орлова.

Виїхати можна на власному авто через Василівку.

5 травня на власному транспорті з Енергодара до Запоріжжя через Василівку - Кам'янське та у зворотному напрямку є можливість проїхати.

Він також попередив, що в разі зміни оперативної ситуації на лінії зіткнення можливі обмеження руху за вказаними напрямками.