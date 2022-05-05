Після вторгнення Росії до України відразу шість російських бізнесменів наклали на себе руки, пише британська Daily Mail.

Четверо з них - олігархи, ще двоє - представники топ-менеджменту "Газпрому". Останнім був Михайло Вотфорд, народжений в Україні газовий магнат, який незадовго до загибелі зізнався друзям, що боїться путінського розстрільного списку, "в якому сам перебуває вже два роки".

Його знайшли повішеним у своєму маєтку в Сурреї вартістю 18 млн фунтів.

Нагадаємо, 18 квітня в Москві колишній віце-президент "Газпромбанку" Владислав Аваєв застрелив у квартирі свою дружину та дочку, а потім наклав на себе руки.