росія платитиме контрибуцію Україні - Анджей Дуда [ Редагувати ]
росії доведеться виплатити контрибуцію Україні за все, що було зруйновано під час повномасштабного збройного вторгнення. Про це на прес-конференції в Таллінні заявив президент Польщі Анджей Дуда.
Ми глибоко віримо, що міжнародне співтовариство... змусить росію до виплати контрибуції просто на відновлення того, що було зруйновано в Україні.
У березні президент України Володимир Зеленський заявив, що наполягатиме на тому, щоб росія виплачувала Україні репарації та контрибуції. За його словами, ці кошти підуть на відновлення України після закінчення воєнних дій.
Нагадаємо, що голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель запропонував використати заморожені російські міжнародні резерви для відновлення України.
по темі
Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з польським колегою Анджеєм Дудою
Країна окупанта провела військові навчання в Калінінградській області, яка межує з Польщею і Литвою
У середу, 27 квітня, поновилися поставки російського газу до Польщі
Грузія вже тричі воювала з росією та "перенесла тисячі нещасть". І більше не збирається воювати з рф. Про це заявив прем'єр-міністр країни Іраклій Гарібашвілі
Європейський Союз надасть Україні додаткову військову допомогу ще на 500 млн євро. Про це заявив верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель
росія перекидає у прикордонні райони Брянської області додаткові підрозділи артилерії для нарощування провокаційних обстрілів прикордонних населених пунктів Чернігівщини. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 13 травня