росії доведеться виплатити контрибуцію Україні за все, що було зруйновано під час повномасштабного збройного вторгнення. Про це на прес-конференції в Таллінні заявив президент Польщі Анджей Дуда.

Ми глибоко віримо, що міжнародне співтовариство... змусить росію до виплати контрибуції просто на відновлення того, що було зруйновано в Україні.

У березні президент України Володимир Зеленський заявив, що наполягатиме на тому, щоб росія виплачувала Україні репарації та контрибуції. За його словами, ці кошти підуть на відновлення України після закінчення воєнних дій.

Нагадаємо, що голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель запропонував використати заморожені російські міжнародні резерви для відновлення України.