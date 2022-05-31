У вівторок, 31 травня 2022 року, в обмінних пунктах України курс долара у продажу знизився на 40 копійок. Курс євро знизився на 20 копійок. Про це свідчать дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить:

купівля - 34,90 (35,10 - 30 травня),

продаж - 36,10 грн (36,50 - 30 травня) за долар.

Середній курс євро становить:

купівля - 36,90 (37,10 - 30 травня),

продаж - 38,50 (38,70 - 30 травня) за євро.

Середній курс злотого становить:

купівля - 7,70 (7,70 - 30 травня),

продаж - 8,50 грн (8,60 - 30 травня) за злотий.

Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 29,2549 гривень за долар (діє з 24 лютого). Водночас курс євро на 31 травня становить 31,5031 гривень за євро (+0,1828 гривень).