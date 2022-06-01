Пентагон опублікував перелік озброєння, яке відправлять в Україну [ Редагувати ]
Міністерство оборони США опублікувало перелік озброєння, яке відправлять в Україну в рамках 11-го пакету військової допомоги на $700 млн:
- високомобільні ракетні артилерійські системи HIMARS;
- 5 проти артилерійських радарів;
- 2 радіолокаційні системи повітряного спостереження;
- 1000 ракет до протитанкових комплексів Javelin та 50 пускових установок;
- 6000 одиниць протитанкової зброї;
- 15 000 155-мм артилерійських снарядів;
- 4 вертольоти Мі-17;
- 15 тактичних машин;
- запчастини та обладнання.
Нагадаємо, що 1 червня президент США Джозеф Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні, який включає високомобільні ракетні артилерійські системи HIMARS, оснащені керованими ракетами M31 GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System), які здатні вражати цілі на відстані 64 км.
Ракетні артилерійські системи HIMARS удвічі перевищують за далекобійністю 155-міліметрові гаубиці М-777, які США раніше поставили Україні.
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