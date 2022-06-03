Збройні сили України визволили 8 км території на Херсонщині, про це повідомили армійці та ТРО "Азов" Дніпро. Вдалося знищити ворожу батальйонно-тактичну групу. Але рашисти намагаються відновити втрачені позиції, проте безуспішно. Тим часом мешканці Херсонщини досі в інформаційному полоні.

Зв'язок - контролюють окупанти, які захопили обладнання українських провайдерів та мобільних операторів. Влаштувавши регіону новинний блекаут, загарбники разом зі своїми маріонетками вдалися до масштабного мародерства - забирають у підприємців бізнес. Докладніше про події на Херсонщині, які невід'ємною стали частиною історії цієї війни - далі.

Відступаючи з Миколаївки на Херсонщині, рашисти намагалися знову захопити село і повернутися на втрачені позиції. Проте не змогли.

Владислав Назаров, офіцер оперативного командування "Південь":

Ворог, потерпаючи від системних контратак наших підрозділів, підтягнув та розвантажує на залізниці, в 40 км від Херсону 27 БМП-1. Відчайдушна спроба рашистів відновити втрачене положення в районі Миколаївки на Херсонщині, успіху не мала. Тоді по наших позиціях було нанесено 2 авіаційних удари. Без втрат.

Воюють з мирними людьми російські війська й на межі з Миколаївщиною.

Олександр Штупун:

Ворог застосував міномети, ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Кавказ, Лепетиха, Дмитрівка, Осокорівка, Благодійне, Степова Долина.

На Херсонщині є села, де вже не залишилося мешканців - всі виїхали.

Діна та її чоловік терпіли гупання снарядів, доки один не впав просто на подвір'ї.

Діна, переселенка:

Ми не городи, нічо там не садимо. Вигнали коров люди оце наші, щоб пасти, і в стадо прямо кинули снаряд. Одній голову попало, іншу поранило, пастухи попадали. Тепер ніхто коров не виганяє, ходять так ото.

Виїхати з-під обстрілів нині складно, але можна, а ось з окупованих територій рашисти не випускають - тримають людей у заручниках по кілька днів. Юлія - з Великої Олександрівки. Жінка з сім'єю встигли залишити домівку.

Юлія, мешканка Великої Олександрівки:

Ми даже, як виїжджали, попали під обстріли. І коли ми находилися дома, то обстріли були. За цей час ми завжди, практично завжди, сиділи в подвалі.

Люди, які поїхали, хвилюються за рідних і друзів, які залишилися. Адже росіяни влаштували на окупованій території інформаційну блокаду.

Люди, конечно, в панике. Побежали бегом плюс 7 покупать, симку. Но я еще пока не собираюсь этого делать. И думаю, не придется. Очень много кто говорил, кто покупал эти симки, что невозможно на подконтрольную территорию звонить, получается как заграницу.

На окупованих територіях загарбники та їхні посіпаки продовжують грабувати людей! Захоплюють аптеки, прикриваючись фальшивими папірцями та вивозять усе з гіпермаркетів. Проте у Херсоні діють партизани! І навіть благородно попереджають ворога про наступні цілі.

Сергій Братчук, речник Одеської обласної військової адміністрації: