Окупанти атакували територію цеху виробництва аміаку на Сєвєродонецькому "Азоті". Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в Telegram.

Загалом по Луганській області через обстріли за добу четверо загиблих.

8 червня ввечері (окупанти - ред.) двічі поцілили по Сєверодонецькому об’єднанню "Азот". Пошкоджено щонайменше два цехи у різних кінцях хімічного підприємства. Один із них - цех виробництва аміаку. Про наслідки обстрілів буде повідомлено окремо.

Крім того, щонайменше чотири загиблих жителів області. Так, один із них - сєвєродончанин, якому росіяни нанесли смертельні поранення ще 6 червня, ворог відібрав життя й у трьох лисичан - чоловіка і двох жінок.

За словами Гайдая, за останні дві доби поранення різного ступеню тяжкості отримали шестеро лисичан. Чотирьох з них одразу госпіталізували до обласної клінічної лікарні у Дніпрі.

Нещастя сталося в одній родині - унаслідок артилерійського обстрілу Лисичанська було вбито жінку та поранено її доньку.

Зокрема, із мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню 8 червня російською армією обстріляні Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Привілля, Оріхове, Устинівка, Гірське, Катеринівка, Білогорівка, Миколаївка, Комишуваха, Павлоград, що під Сєвєродонецьком.

При цьому по Тошківці окупанти завдали авіаудару та невдало провели штурм. У напрямку Катеринівки українські воїни також завдали противнику втрат. Ворог відійшов.

Разом з тим росіянами завдано ракетно-авіаційних ударів по Верхньокам’янці та Золотому.

Як пояснює Гайдай, де вже більш-менш безпечно, місцевість встигнули оглянути та зафіксувати руйнування. Так, у Гірському пошкоджено 10 будинків, в Оріховому - вісім, у Лисичанську - чотири.

Загалом за минулу добу відбито 7 атак ворога, знищено три танки, дві бойові броньовані машини та чотири одиниці автомобільної техніки противника. ППО збили шість безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".