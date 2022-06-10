Вони залишають по собі тільки смерть, руйнування та біль.

Маріуполь зараз - це суцільне місце масових злочинів росіян. І, певно, не існує такого злочину, який би там не скоїли рашисти. Масові убивства, катування, згвалтування та руйнації. Та звісно, грабежі та мародерство. Після звільнення міста все це доведеться фіксувати нашим правоохоронцям, аби притягти російських військових злочинців до відповідальності. Бо кожний із них має бути покараний.

І на деокупованих територіях українські силовики спільно із іноземними партнерами зараз активно збирають докази. Докладніше про це - Євген Онопрієнко.

Їх важко назвати людьми. Вони залишають по собі тільки смерть, руйнування та біль. А поводяться так, мов там, звідки вони прийшли, не існує законів!

Ірина Венедіктова, Генеральний прокурор України:

Тортури, вбивства, ґвалтування. Командири знали.

Але за їхні злочини ми караємо їх зброєю… та за всією суворістю закону.

Шокуючі кадри, зняті у березні на Київщині, з'явилися в розпорядженні телекомпанії CNN. Рашисти обшукують двох цивільних, потім відпускають. А коли ті йдуть, - стріляють їм у спину! Навіть юрист-початківець скаже - це злочин! Але не росіяни. Подивіться, посол рф у Великій Британії тремтить, намагаючись спростувати очевидне.

- Ви бачите, що вони стріляють і вбивають! Це так росія веде війну? - Я не знаю, чи це російські солдати, чи… - Це точно російські солдати, це вже встановлено! - Це не… не розмова… не розмова.

Київщина, Чернігівщина, Сумщина… Майже 2 місяці тому орки залишили ці регіони, втім сліди їхніх злочинів знаходять і досі. Як у селищі Ягідному.

Ірина Венедіктова, Генеральний прокурор України:

Школа, селищна школа. В підвал, який 197 квадратних метри. Туди запустили більше 360 мешканців. 10 людей померли від нелюдських умов тримання. Вони в підвалі тримали людей, а на поверхах тримали штаб. Тобто в цій школі в нас цілий букет воєнних злочинів. Населення як живі щити використовували, люди помирали в підвалі. Причому наймолодший, який там був - 1,5 місяці, найстарший - 93 роки. 16 осіб вони виводили з підвалу і розстрілювали.

Харків. Воєнні злочини рашистів правоохоронці фіксують тут мало не щодня. Тут цілі квартали вигорілих та понівечених висоток.

Микола, мешканець зруйнованої багатоповерхівки:

Ну у нас с самого первого дня начались обстрелы. А самое страшное случилось 5 числа вечером, это был авианалёт, и плюс обстрелы, горел полностью весь наш подъезд.

Надія Сичова веде нас до своєї зруйнованої квартири. У будинку, в який постійно летіли снаряди, жінка та її родина протрималися тиждень.

Надія Сичова, мешканка зруйнованої багатоповерхівки:

Мы еще терпели неделю, то в прихожей, то в ванной, то в туалете прятались. Но когда уже начали бежать, и тут на поле бомба упала. Тогда уже невозможно было здесь жить.

Північна Салтівка, де стоїть будинок Надії, - це спальний район. Тут нема військових об'єктів. А тому кожен снаряд, що сюди прилетів, кожне руйнування - це, по суті, воєнний злочин.

Два металеві уламки з загостреними краями. Обтічної форми. Перший металевий уламок 7,5 см, шириною приблизно 2,5 см. Это осколки от артиллерийского либо реактивного снаряда.

Сергій Шевцов, перший заступник керівника Київської окружної прокуратури Харкова:

Вилучаються предмети, а саме, це уламки снарядів, фіксується пошкодження житла, все це вилучається, і згодом будуть призначені відповідні експертизи, за наслідками яких органи досудового розслідування будуть мати змогу ідентифікувати причетність до вказаних вибухів військ російської федерації.

Троє росіян, що стріляли з важкої артилерії по житлових кварталах Харківщини, вже отримали вирок за свої злочини.

Олександр Бобикін, засуджений військовий російської армії:

Были заряжены боевые машины ГРАД, по 40 снарядов. 6 боевых машин ГРАД. Залп был осуществлен 24 февраля, около 5-ти утра.

Ірина Венедіктова, Генеральний прокурор України:

На сьогоднішній день в нас 104 підозрюваних. Крім цих трьох вироків, іще 8 справ в суді.

Євген Онопрієнко, кореспондент:

Певно, якби в Україні не було свого Кримінального кодексу, його сміливо можна було б написати у перший же місяць війни. Бо росіяни за цей час встигли вчинити, здається, всі види злочинів. Від дрібних крадіжок і залякувань до жорстоких убивств і масових руйнувань із застосуванням забороненої зброї.

На цих кадрах поліцейські фіксують воєнні злочини росіян після потужного обстрілу на Донеччині.

Попередньо це система залпового вогню "Ураган". Ми спілкувалися з місцевими, у людей посічені вікна, двері, будинки.

Маріуполь. Місто, де чи не кожна будівля є доказом воєнних злочинів. Які фіксують самі ж рашистські пропагандисти. Ось відео, добре видно, як танк стріляє по житловому будинку! Днями стала відома доля тих, хто під час обстрілу перебував усередині.

З-під завалів будинку, який було для шоу розстріляно російським танком, дістали 6 тіл загиблих цивільних. "Знахідку" одразу вивезли до братської могили в селі Виноградне. Це - беззаперечний факт вбивства цивільних у Маріуполі задля відео контенту.

Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя:

Канада, Польща, Чехія, Естонія, Литва, Латвія. Вже шість країн світу визнали дії росіян на нашій землі геноцидом українського народу.

Євген Онопрієнко, кореспондент:

Воєнні злочини не мають термінів давності. Але вже найближчим часом деякі злочинні дії росіян будуть зафіксовані у спеціальній інформаційній системі, що матиме назву "Книга катів". Головні герої в ній - зрозумілі.

Володимир Зеленський, Президент України:

Така книга є однією з основ відповідальності не лише солдатів окупаційної армії, а і їхніх командирів. Тих, хто віддав накази. Тих, хто зробив можливим усе, що вони наробили в Бучі, Маріуполі. В усіх наших містах. Усі вони будуть відповідати.

Але чому одна з найсильніших армій світу веде таку варварську війну? Чому кількість злочинів, вчинених окупантами, вираховується тисячами? Психолог-криміналіст Юрій Ірхін пояснює: ця "спецоперація", як вони її називають, насправді є операцією зі знищення українського народу.

Юрій Ірхін, психолог-криміналіст:

Люди нарвались на неожиданное препятствие, на которое не рассчитывали. Вместо того, чтобы увидеть доброжелательный прием, наткнулись на отчаянное сопротивление. Это на первом месте. На втором - их руководство, включая верховного главнокомандующего, не просто одобрил агрессивное поведение, военнослужащим дали установку - не жалеть никого и ничто. Третий компонент - военослужащих готовили к этому поведению ни один год. Формировали образ врага, которого нужно растоптать, уничтожить без малейших признаков гуманизма.

Про те, що солдати вчиняють військові злочини, їхні командири не тільки добре знали, а й самі давали накази вчиняти ці злочини. Це підтверджують численні перехоплення телефонних розмов.

Комбриг приезжает. Вы че? Два дня какую-то деревеньку не можете? Ну, там же гражданские? Та вообще… Откат полтора километра, залп со всех орудий и все. Просто сравняли с землей, можно сказать. Трупы до сих пор в этой деревне жгут.

Євген Онопрієнко, кореспондент: