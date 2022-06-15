Курси валют в Україні на 15 червня [ Редагувати ]
У середу, 15 червня, в Україні курс долара у продажу виріс на 10 копійок до 35,65 гривень за долар. Курс євро зріс на 10 копійок до 37,50 гривень за євро, курс злотого не змінився - 8,10 гривень за злотий. Про це свідчать дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить:
- купівля - 34,70 (34,60 - 14 червня),
- продаж - 35,65 грн (35,55 - 14 червня) за долар.
Середній курс євро становить:
- купівля - 36,30 (36,15 - 14 червня),
- продаж - 37,50 (37,40 - 14 червня) за євро.
Середній курс злотого становить:
- купівля - 7,85 (7,90 -14 червня),
- продаж - 8,10 грн (8,10 - 14 червня) за злотий.
Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 29,2549 гривень за долар (діє з 24 лютого). У той же час курс євро на 15 червня становить 30,567 гривень за євро (+0,0044 гривень).
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