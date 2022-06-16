Вата, яка виготовлена 40 років тому, скляні шприці, радянський пральний порошок та святкові дефіцитні сервізи. Усі ці раритетні речі серед гуманітарної допомоги знаходять працівники черкаського волонтерського штабу. Такі експонати вже почали збирати в окрему колекцію. Більше про неї у наступному сюжеті.

Такі вже старовинні шприці серед речей, якими діляться черкащани, знаходять волонтери. Раніше їх стерилізували і використовували багато разів. Окремо є і голки - охайно запаковані у не менш давню періодику.

Ольга Прилуцька, волонтерка гуманітарного центру:

Принесли у газетці, газетка ще російською і пишуть СРСР на ній, в статтях ось я проглядаю кпсс , сєгодня, тобто явно ще це періоду наших бабусь, воно зберігалось в якихось тайниках.

У гуманітарному центрі міської ради таким речам вже майже не дивуються. З перших днів люди зносять сюди усе, що може знадобитись переселенцям. Часто серед пакунків знаходять і раритети.

Ольга Саідова, волонтерка гуманітарного центру:

Знаєте, шо нам тіки не приносили, із цікавого, ось так наприклад цей годинник, бабуся його принесла в перші дні як відкрився наш центр і прийшовши на зміну, ми дуже здивувались. Він такий дуже цікавий, знаєте, тут є всякі штуки, для дівчат дуже цікавий, ага цей не відкривається.

Радянський порошок, стара піч, давня аптечка з корвалолом, вата 80-го року випуску і багато сервізів. Такі раніше стояли у шафках лише як прикраса, а тепер чекають на нових власників.

Така допомога старовиною волонтерів не ображає. Кажуть, люди діляться тим, що для них було важливим і надзвичайно цінним. Тому речі не викидають, а збирають у колекцію.

Марина Гаркава, заступниця міського голови Черкас:

Люди несуть те, що мають змогу принести і те, що за покликом душі вважають за потрібне. Тому ми не ображаємось, старовинна річ - це не говорить про те, що це непотріб, навпаки, якщо вона так довго зберігалась в людині, значить вона була для неї цінна.

Лише офіційно у Черкасах зареєстровано понад 22 тисячі переселенців. І часто люди приїздять у місто зовсім без речей, лише з документами. Тому в гуманітарному центрі завжди є потреба в ліках та засобах гігієни. Але й вінтажні речі з колекції, можливо, знайдуть нового власника.