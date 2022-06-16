У кремлі заявили про безпеку Кримського мосту [ Редагувати ]
У кремлі заявили, що безпека Криму та Кримського мосту гарантована військовими. Про це заявив прессекретар президента росії дмитро пєсков.
Безпека Криму гарантована тими превентивними та тими додатковими заходами, які вживаються по лінії наших військових.
За його словами, про погрози в кремлі знають та беруть до уваги.
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