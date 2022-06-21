Ще один голос на підтримку України в Євросоюзі. На цей раз - Данія. Країна, яка раніше дещо скептично висловлювалася з цього приводу, поділяє надання статусу кандидата в члени ЄС. Буквально через два дні в Брюсселі почнеться саміт ЄС. На якому й вирішиться це питання. І ця подія відкриє цілу низку інших - міжнародних заходів: з неділі по вівторок у німецьких Альпах зустрінуться очільники країн G7. А уже ввечері вівторка - в Мадриді розпочнеться саміт НАТО.

Наша кореспондентка Олена Абрамович вже зараз готова розказати, чого очікувати від цих самітів Україні.

Олена Абрамович, кореспондентка:

Наш прапор перед будівлею Європарламенту майорить ось уже три місяці. І хоч українські стяги на урядових чи просто житлових будівлях у Європі зараз практично всюди, тут він в особливій компанії - серед прапорів усіх країн-членів Євросоюзу. І хороша новина цього тижня - що всі ці держави готові піти на крок, який дозволить і нашій країні у майбутньому стати членом ЄС.

Ще тиждень-два тому серед тих чи інших країн лунали скептичні голоси. Німеччина була у невизначеності, Франція просувала європейський політичний проєкт, Нідерланди, Швеція та Данія висловлювали побоювання щодо верховенства права в Україні. Та вже в понеділок посли країн-членів завершили нараду у Брюсселі із позитивною новиною - жодна країна не висловилася проти пропозиції надати Україні статус кандидата на членство в ЄС. Те саме підтвердили міністри закордонних справ, що збирались у Люксембурзі.

Вопке Гукстра, міністр закордонних справ Нідерландів:

Єврокомісія зробила мудро, врахувавши різні аспекти та дуже складну геополітичну ситуацію. Враховуючи війну і те, що відбуваєтсья в Європі, єдність зараз найважливіша. Тому ми вважаємо, що це збалансована пропозиція Єврокомісії, яку нідерландський уряд підтримає.

Єппе Кофод, міністр закордонних справ Данії:

Це дуже хороші новини і це те, що Данія підтримує усім серцем - надати Україні статус кандидата, а також Молдові. Ми хочемо допомогти українцям здійснити їхню мрію і надання статусу кандидата - це крок на шляху до цього.

Остаточне рішення з цього питання мають ухвалити лідери країн Євросоюзу - уже за два дні на саміті у Брюсселі. Єдине побоювання, чи не заветує раптово справу угорський премʼєр Віктор Орбан. Остаточно у тому, що він діє в інтересах росії, лідери ЄС переконалися, коли Орбан змусив викинути з шостого санкційного пакета російського патріарха Кирила. Адже угорці - переважно католики. Православних там менше 1%, тож про національні інтереси не йшлося. З іншого боку - днями Орбан ветував і інші рішення, й виглядає так, що далі - нікуди.

Думаю, Віктор Орбан, практично сягнув максимуму своїх вето - принаймні наразі. Це може змінитися через кілька місяців, але зараз він так рознервував інших лідерів, що деякий час не робитиме галасу. І це хороший момент для України.

Стутус кандидата для України - стане головним питанням саміту лідерів ЄС. Обговорять на ньому й подальшу роботу над санкціями проти РФ. Хоча у чернетці резолюції згадок про сьомий пакет - немає. Антиросійські санкції переберуть на себе основну увагу на саміті країн Великої Сімки. У її складі, нагадаю, Франція, Німеччина, Італія, Велика Британія, США, Канада та Японія. Ці потужні економіки також обговорять відбудову України. А вже в форматі НАТО візьмуться за безпекові аспекти. Надання Україні зброї, розблокування вивезення зерна.

Габріелюс Ландсбергіс - міністр закордонних справ Литви:

Щоб відкрити порти, потрібна військова техніка. Українцям потрібна техніка та засоби захисту портів. І якщо ми серйозні у питанні вирішення продовольчої кризи, ми маємо бути серйозними у питанні захисту портів. Деяка техніка уже надсилається, і ми це бачимо по російських втратах. І саме це потрібно, на жаль, інших шляхів немає.

Чи піде НАТО на рішучий крок - супровід українських суден із зерном натівськими воєнними кораблями, як цього вимагають низка генералів та експертів, - передбачити важко. Але особливим гостем цього саміту буде український президент, який, можливо, відвідає його особисто. А ще - вперше в історії, на зустріч запросили Японію.

Роланд Фроденштайн, Віце-президент аналітичного центру GLOBSEC:

Чимало країн світу, які не є членами НАТО, зараз обʼєдналися, щоб посилити війська України. На мою думку, ця коаліція має хороше майбутнє. І подивимось, які міністри оборони приїдуть у Мадрид у якості гостів. Зараз кілька східних демократій, таких як Південна Корея, Японія, Тайвань, так само як захід бачать Росію та Китай як дві авторитарні загрози. Тому цю зустріч буде дуже цікаво спостерігати.

Союзників України та охочих поставити Росію на місце з кожним днем усе більше. Українці спонукають світ обʼєднатися у боротьбі за цивілізацію. І символом цієї боротьби є наш прапор на тисячах чи навіть мільйонах будівель в усьому світі.