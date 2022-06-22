У Хмельницькому волонтери організували благодійний забіг [ Редагувати ]
Спорт заради допомоги військовим. У Хмельницькому волонтери організували благодійний забіг Юкрейн Ран. Все, щоб зібрати кошти на автомобіль для бійців ЗСУ. У підсумку - марафон згуртував зо три сотні людей. Більше розкажуть мої колеги.
Сотні охочих реєструються до забігу. І Вікторія теж.
Вікторія Літвіцька, учасниця патріотичного забігу:
Така подія, підтримати наших хлопців. Прийти і показати тим нехорошим людям, що ми продовжуємо жити, що ми йдемо до перемоги. Біжимо до перемоги разом із Флеш ран. Це відволікає і дає нам натхнення. Тому що ми маємо бути сильними.
Дистанції, які потрібно подолати учасникам - різні. Від 500 метрів для недосвідчених бігунів, і до 21 кілометра - для тих, хто хоче спробувати себе у півмарафоні. Заради добрих справ біжить сьогодні і Дядя Жора.
Вадим Мічковський (Дядя Жора), шоумен, волонтер:
Ми всі, навіть із маленькою. От Амінкою також. Амінка перша вділа довгу футболку під мою блакитну. І каже: всьо. Побіжали. Но ми розділили сили. В нас дружина Наталка із братом ідуть на велику дистанцію. На 10. Дочка Ульяна - на 5 . А ми із Амінкою на дитячу.
Шоумен каже - робити добрі нині на часі. Тому теж перекваліфікувався. І займається волонтерством. Каже так допомагає військовим наблизити перемогу.
Вадим Мічковський (Дядя Жора), шоумен, волонтер :
Я зареєстрував благодійний фонд «Центр добра». Так шо будемо намагатися творити добро і далі. Зараз шукаємо виходи на благодійні фонди європейські. На меценатів, на донатів- хто може допомагати.
Стартовий внесок від кожного з учасників забігу - 350 гривень. Кошти спрямують на купівлю автомобіля бійцям на передову.
У цьому забігу немає ні переможців, ані переможених. Кожен з учасників отримав патріотичну нагороду.
Одразу була ця ідея зробити саме патріотичну медаль. Ми думали, що це буде можливо, паляниця, герб, але зупинилися на карті України.
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Головна мета турніру - зібрати кошти на закупівлю квадроциклів і квадрокоптерів для української армії. Ознайомитися з технікою могли всі охочі просто під час турніру.
Хлопчик зайняв майстерню тітки-керамістки. І цілими днями майструє там патріотичні сувеніри. Потім їх продає, а виручені кошти віддає на потреби армії.
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