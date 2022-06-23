ЗСУ збили дві ракети окупантів над Одеською областю [ Редагувати ]
Фото: ЕРА
У четвер, 23 червня, окупаційні війська в черговий раз запустили ракети по Одеській області. Про це повідомляє ОК "Південь" в Telegram.
Українським військовим вдалося знищити дві ракети в повітрі.
По Одеській області вдарили ще 2 крилаті ракети, які успішно ліквідовані силами протиповітряної оборони.
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