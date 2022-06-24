Одна з найпопулярніш круп в Україні - гречка - зараз продається за рекордними цінами до 90 грн за кілограм, але вже восени її вартість повинна суттєво знизитися.

Про це повідомив голова Міжнародної асоціації виробників і переробників гречки Микола Малієнко, пише "Телеграф".

Нинішня висока ціна на гречку спричинена повномасштабною російсько-української війною та частково експортом закордон.



"Навесні добірне насіннєве зерно гречки наше господарство продавало по 32 тисячі гривень за тонну, були ті, хто продавав його по 50-70 тисяч гривень. Зараз же тонна товарної гречки на ринку коштує 40 тисяч гривень, в роздробі, зрозуміло, приблизно вдвічі дорожче", - пояснив Малієнко.

Гречка впаде в ціні восени через те, що аграрії збільшили площу посівів цієї культури, щоб задовольнити внутрішні потреби країни.

"Після різкого падіння посівів гречки зі 100 тисяч гектарів до 67 тисяч і зростання цін на неї в 2021 році, аграрії нарощують площі під цю культуру. Наприклад, за моїми підрахунками в цьому році під неї було виділено приблизно 120-130 тисяч гектарів, при середній врожайності в 1 тонну з гектара, що цілком реально, ми можемо отримати 120-130 тисяч тонн гречки восени, чого цілком достатньо для внутрішніх потреб країни", - розповів експерт.



Якщо гречку вдасться зібрати в потрібних об'ємах, то вартість, імовірно, знизиться з нинішніх 40 тисяч грн до близько 25 тисяч грн.

"Це дасть роздрібну ціну гречаної крупи в магазинах в листопаді приблизно в 45-50 гривень за кілограм", - спрогнозував Микола Малієнко.