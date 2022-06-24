Ціни на гречку в Україні "обваляться": названі терміни [ Редагувати ]
Одна з найпопулярніш круп в Україні - гречка - зараз продається за рекордними цінами до 90 грн за кілограм, але вже восени її вартість повинна суттєво знизитися.
Про це повідомив голова Міжнародної асоціації виробників і переробників гречки Микола Малієнко, пише "Телеграф".
Нинішня висока ціна на гречку спричинена повномасштабною російсько-української війною та частково експортом закордон.
"Навесні добірне насіннєве зерно гречки наше господарство продавало по 32 тисячі гривень за тонну, були ті, хто продавав його по 50-70 тисяч гривень. Зараз же тонна товарної гречки на ринку коштує 40 тисяч гривень, в роздробі, зрозуміло, приблизно вдвічі дорожче", - пояснив Малієнко.
Гречка впаде в ціні восени через те, що аграрії збільшили площу посівів цієї культури, щоб задовольнити внутрішні потреби країни.
"Після різкого падіння посівів гречки зі 100 тисяч гектарів до 67 тисяч і зростання цін на неї в 2021 році, аграрії нарощують площі під цю культуру. Наприклад, за моїми підрахунками в цьому році під неї було виділено приблизно 120-130 тисяч гектарів, при середній врожайності в 1 тонну з гектара, що цілком реально, ми можемо отримати 120-130 тисяч тонн гречки восени, чого цілком достатньо для внутрішніх потреб країни", - розповів експерт.
Якщо гречку вдасться зібрати в потрібних об'ємах, то вартість, імовірно, знизиться з нинішніх 40 тисяч грн до близько 25 тисяч грн.
"Це дасть роздрібну ціну гречаної крупи в магазинах в листопаді приблизно в 45-50 гривень за кілограм", - спрогнозував Микола Малієнко.
по темі
Тож як уже змінилися базарні цінники - ми вирішили порівняти у двох регіонах: у Рівному і Сумах. Чи відрізняються вони, залежно від області? І скільки зараз коштує літній продуктовий набір - ягоди та перші овочі.
В Україні прискорюється споживча інфляція
Аби відчути на собі, що відбувається в українській економіці під час воєнного стану - достатньо піти у супермаркет чи на ринок. Рекордсмени з подорожчання - рис, гречка і капуста.
Подорожчання гречки в Україні було викликано ажіотажним попитом з метою запасів після початку війни
Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 0,4%, до 119,34 доларів за барель