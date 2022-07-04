Водії чекали до ранку: на в’їзді до Києва утворився багатокілометровий затор (відео) [ Редагувати ]
Джерело: УНІАН
У ніч проти понеділка, 4 липня, після настання комендантської години на в'їзді до Києва утворився багатокілометровий затор.
Як повідомили у Telegram-каналі "Киев. Главное", водіям, які їдуть до столиці, сказали чекати до ранку.
Раніше голова Бориспільської районної адміністрації Руслан Дяченко попереджав, що 3 липня представники правоохоронних органів розпочнуть проведення на території Бориспільського району Київщини планових фільтраційних заходів.
"Під час проведення заходів у окремих мікрорайонах Борисполя можливе тимчасове обмеження руху транспортних засобів та пішоходів, перевірка документів, що посвідчують особу", - йдеться у повідомленні.
Мешканців і гостей району просили зберігати спокій, з розумінням поставитися до можливих обмежень та незручностей, належним чином реагувати на законні дії правоохоронців.
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