Посол України в Німеччині Андрій Мельник може піти у відставку та обійняти посаду заступника міністра закордонних справ. Про це повідомляє Bild із посиланням на джерела.

За даними видання, дипломат може залишити Берлін восени 2022 року. Неназваний представник українського Кабміну повідомив журналістам, що така пропозиція до відомства надійшла від президента України Володимира Зеленського.

У МЗС України відмовились коментувати інформацію про зміну посла в ФРН, а сам Мельник був недоступний для зв'язку.

Читайте також Зеленський звільнив послів п'яти країн

Андрію Мельнику 47 років. Він обіймає посаду посла України у Німеччині з 2014 року. Мельник періодично стає героєм ЗМІ завдяки яскравим і провокативним висловлюванням.

Зокрема на початку травня він назвав канцлера Німеччини Олафа Шольца "ображеною ліверною ковбасою" через його небажання приїхати до України.