ˣУ новому випуску "Масяні" показали, що таке війна

Автор мультфільмів про Масяню Олег Куваєв виклав на Youtube антивоєнний випуск "Масяні" з нищівною критикою російського вторгнення в Україну. Художник-мультиплікатор так описав нову серію:

Эмпатия- главное человеческое чувство. Способность сопереживать. Способность поставить себя на место другого. Этот мульт адресован тем, кто по какой-то чудовищной ошибке поддерживает русско-украинскую войну.

В епізоді "Санкт-Маріубург" розповідається про вторгнення Китаю до Росії. "Президент Китаю" Винь Суй Хім пояснив, що має намір "очистити Росію від фашистів". Китайські війська бомблять Москву, Петербург, Новгород, Астрахань та інші міста.

Родина Масяні намагається виїхати з міста, але потрапляє під обстріл і ховається у підвалі, а потім у метро. У мультфільмі ракети падають в Петербурзі на Ісаакіївський собор, Палацову площу, стрілку Василівського острова.

У підсумку вся родина Масяні гине, у живих залишається лише хтось з дітлахів. У підвалі він пише щоденник війни.

Наприкінці мультфільму Масяня звертається до глядачів:

Простите, что мульт вышел не смешной, но какое на хрен веселье, когда столько людей гибнет каждый день.

Нагадаємо, що в Росії опублікували "чорний список" заборонених російських музикантів.